القبض على شخص سطا على محل صرافة في منطقة البيادر بعمان

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على سالب محل صرافة في منطقة البيادر جنوبي عمّان، وفقا للناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي، اليوم الأحد، إنّ بلاغا ورد لإدارة البحث الجنائي قبل عدة أيام بقيام شخص مجهول وملثم بالدخول لمحل صرافة في البيادر، وسلب مبلغ ألفي دينار تحت التهديد بواسطة سلاح ناري كان بحوزته والفرار من الموقع.

وبيّن أنه ومنذ لحظة تلقي البلاغ تم التحرك للمكان وجمع التفاصيل كافة والمعلومات من مسرح الجريمة، وتولى فريق تحقيق خاص من الإدارة متابعة التحقيق في القضية.

وأكّد أنّ ما قام به فريق التحقيق من جهود ومتابعة وجمع للمعلومات على مدار أيام مكّنتهم من تحديد هوية مرتكب جريمة السلب المسلح وتحديد مكانه ومداهمته، ومن ثم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وتنفيذ الجريمة مستخدما مسدسا بلاستيكيا وما زال التحقيق جارياً في القضية.

وأشار السرطاوي، إلى أنّ جريمة السلب المسلّح تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وعقوبة هذه الجريمة تصل للحبس مدة 15 عاماً.