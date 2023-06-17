مصرع شاب عشريني في مشاجرة جماعية بالأغوار الشمالية

لقي شاب عشريني مصرعه متأثرا بإصابته بعيار ناري، على خلفية مشاجرة جماعية بمنطقة الكريمة في الأغوار الشمالية.
وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإخلاء الوفاة وفتح تحقيق موسع في الحادثة.
اليوم – ١٤ نيسان – تفتحت أزاهير فصل الربيع عن الذكرى التاسعة والعشرين لإنطلاقة جر... إقرأ المقال
لقي شاب عشريني مصرعه متأثرا بإصابته بعيار ناري، على خلفية مشاجرة جماعية بمنطقة الكريمة في الأغوار الشمالية.
وأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإخلاء الوفاة وفتح تحقيق موسع في الحادثة.
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