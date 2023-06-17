كتلة هوائية حارة تداهم المملكة اليوم السبت، وأجواء معتدلة غدا

عمان – تتأثر المملكة، اليوم السبت، بكتلة هوائية حارة نسبيا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا.

وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة قد تثير الغبار أحيانا.

فيما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 15 وفي مرتفعات الشراة 32 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.

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