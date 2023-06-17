انتخاب مجلس ادارة جديد لجمعية المستشفيات الخاصة برئاسة د. المصالحة

عمان – اختارت الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة، اليوم السبت، مدير عام مستشفى الإسراء، الدكتور نائل المصالحة رئيسا لها.

كما اختارت الهيئة خلال اجتماعها العام العادي مدير مستشفى الاستقلال أحمد الأحمد نائبا للرئيس، ومساعد مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور رياض الشرقاوي أمينا للسر، ومدير عام مستشفى ماركا التخصصي الدكتور باسل المشهراوي أمينا للصندوق.

وأقرت الهيئة خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية السابق، الدكتور فوزي الحموري، التقرير الإداري والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية للجمعية.

وقام أعضاء الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث تم انتخاب كل من المستشفيات التالية: مستشفى الإسراء، المستشفى التخصصي، مستشفى الأردن، المستشفى الإسلامي، مستشفى الاستقلال، مستشفى ماركا التخصصي، ومستشفى السلام بالكرك.

وقد كرمت الجمعية، الدكتور فوزي الحموري بدرع تذكاري، تقديراً لما قدمه من عطاء خلال السنوات الـ 18 الماضية الذي ترأس فيها الجمعية.

وعبر رئيس جمعية المستشفيات الجديد الدكتور المصالحة، عن تقدير الجمعية لما قدمه الدكتور الحموري من جهود مضنية في خدمة الأردن أولا وخدمة القطاع الصحي الخاص ثانيا، مؤكدا انه وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة سيعملون كل ما وسعهم للمحافظة على مسيرة الإنجازات التي قام بها الدكتور الحموري

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