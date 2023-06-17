الوحدات يفوز على الرمثا ضمن درع المئوية

حقق فريق الوحدات فوزاً ثميناً على نظيره الرمثا في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من درع المئوية لكرة القدم.

وتفوق الوحدات في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن اليوم الثاني للجولة السادسة من درع المئوية لكرة القدم بهدف دون مقابل، سجله مالك علان في الدقيقة الأولى من المباراة.

وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده الى 13 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الرمثا عند ذات العدد النقطي في المركز الثاني.

ويلتقي غدا السبت الجليل وسحاب، فيما يلتقي في المباراة الثانية الحسين اربد والفيصلي.

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