الضفة تقاتل.. المقاومون يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو لدى مداهمتها، اليوم السبت، جنين ونابلس وطولكرم

نابلس – أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، خلال اقتحامات جيش الاحتلال الصهيوني في محافظات جنين ونابلس وطولكرم، تزامناً مع اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون للتصدي لاعتداءات الاحتلال.

ففي جنين، أفاد مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بوصول شاب مصاب في يده اليمني، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص صوبه.

وقد استهدف مقاومون آليات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام المدينة، فيما شهدت المنطقة القريبة من مستشفى ابن سينا اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم جنين، ودوت انفجارات جراء استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع، فيما فشلت قوات الاحتلال من اعتقال مطلوبين لها.

وفي نابلس، دهست آلية لجيش الاحتلال شاباً، بينما وقعت ثلاث إصابات بالاختناق خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

وقد تمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار.

وشهد حي المساكن الشعبية انتشاراً مكثفاً لوحدات القناصة والمشاة التابعة لجيش الاحتلال، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين طه القطناني عقب اقتحام منزل عائلته في الحي الواقع شرق نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وشنت حملة مداهمات واسعة في المدينة، قبل أن تنسحب باتجاه حاجز سناعوز.

وأعلن مقاومون فجر اليوم، استهداف قوات الاحتلال في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة بطولكرم، بصليات كثيفة من الرصاص.

وفي التفاصيل، خاضت مجموعات المقاومة اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، فجر اليوم، تزامناً مع حملة مداهمات واعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من جنين بينها محيط المخيم.

وقالت مصادر طبية، إن شاباً أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين، وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت في بلدة السيلة الحارثية.

وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس، صباح اليوم، أن الاحتلال أراد جر المقاومين إلى ساحة اشتباك لتحقيق إصابات بينهم، لكن اليقظة لديهم أفشلت هذه الخطة.

وذكرت أن المقاتلين “خاضوا اشتباكات عنيفة في محيط جامع طوالبة و فجروا عدد من العبوات في قوات وآليات الاحتلال ما أجبرها على التراجع، ثم اشتبكوا معها في منطقة الأردنية وشارع حيفا”.

وتابعت: بعد فشل مخططات العدو نفذت الكتيبة هجمات عنيفة صوب قوات الاحتلال، وأصبحت في موقع الهجوم، واصبح مجاهدونا هم المُطارِدين لا المطَارَدين.

وفي سياق متصل، أعلنت كتيبة طولكرم في سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا قوة من جيش الاحتلال كانت تنتشر على دوار الشهيد سيف أبو لبدة، بصليات كثيفة من الرصاص، فجر اليوم.

وكانت مصادر محلية أفادت عن استهداف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار في محيط مخيم نور شمس.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عسكر شرق المحافظة، تزامناً مع اعتقال الشاب ياسين قطناني شقيق الشهيدة أشرقت قطناني بعد اقتحام منزله في حي المساكن الشعبية.

وأفادت مصادر طبية، عن تسجيل إصابة بالدهس وإصابات أخرى بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت فوريك شرق المحافظة، كما اقتحم الاحتلال بلدتي كفر قليل ودير الحطب، الليلة الماضية.

واعتدى مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال على فلسطينيين في سهل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، الليلة الماضية، وأفادت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.