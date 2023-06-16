"والفضلُ ما شهدت به الأعداءُ".. العدو يعلن تفاجئِه بالمهارات القتالية للبطل محمد صلاح، ويطلب من الجيش المصري تفسيراً
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جرينتش+2 11:09
وزير التربية: زيادة العام الدراسي المقبل بواقع 4 اسابيع
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