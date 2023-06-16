انطلاق رحلات تلفريك عجلون رسمياً اليوم الجمعة

تم، اليوم الجمعة، افتتاح تلفريك عجلون رسميا أمام الزوار .

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية، خلف الهميسات في وقت سابق إن سعر تذكرة الركوب 4 دنانير للأردنيين و8 دنانير لغير الأردنيين، ومدة الرحلة الواحدة 10 دقائق تقريباً.

ويبلغ طول التلفريك 2.5 كلم, حيث تبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنمویة، فیما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون.

وقد بدأ العمل بتنفيذ مشروع “تلفريك” عجلون في نهاية شهر أيار 2020، حيث يشتمل المشروع على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة.

وأضاف، أن افتتاح الأسواق المختلفة سيوفر 700 فرصة عمل على الأقل، حيث تمتدّ المرافق من محطة الانطلاق وتشمل مطعما ومقهى وسوقا تجاريا، وكذلك محطة الوصول التي تشمل سوقا موسميا ومطعما ومقهى.

وقال الهميسات إن المشروع سيكون أداة جذب للاستثمارات، كما تكون الأيدي العاملة من محافظة عجلون إذا توافرت.