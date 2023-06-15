وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة اليوم للتحقق ان كان محمد صلاح عمل باجتهاد فردي، أم أنه نفذ الهجوم على خلفية دينية

القدس – ذكرت إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، صباح اليوم الخميس، إن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليعرض على المسؤولين في البلاد استنتاجات التحقيق العسكري الذي أجرته قيادة الجيش الإسرائيلي في ملابسات الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري الشهيد محمد صلاح.

وبحسب الإذاعة، فإن الوفد سيسعى للحصول على توضيحات من الجانب المصري تتعلق بالشرطي المصري محمد صلاح منفذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود إسرائيليين.

وقالت الإذاعة، إن الجهات المعنية في إسرائيل مهتمة باستيضاح، فيما إذا كان صلاح يعمل باجتهاد فردي، أم أنه نفذ الهجوم على خلفية تطرف ديني. وفق وصفها.

كما يريد أعضاء الوفد الاستفسار حول علم الشرطي المصري بثغرة الطوارئ الخاصة في السياجِ الأمني الممتد على الحدود، لا سيما وأن وحدات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المكان لم تكن تعلم بوجودها.