وزارة التربية تقلص العطلة الصيفية لطلبة المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024/2023 للمدارس الحكومية، ومدارس الثقافة العسكرية، ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، فقد جاء هذا التقويم استنادًا إلى الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة، حيث يبدأ دوام الهيئات التدريسية، يوم الأحد الموافق 13/8/2023 في حين يكون تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال، يومي الأربعاء والخميس الموافقَين لـ 16-17 /8 /2023.

وبحسب التقويم، يكون يوم الأحد الموافق 20/8/2023 بدء دوام الطلبة، بينما يكون يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2023 إلى السبت 6/1/2024 موعد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر.

وحُدد يوم الأحد 7/1/2024 إلى السبت 20/1/2024 عطلة الشتاء، ويوم الأحد 21/1/2024 بدء دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني.

ويكون يوم الأربعاء 8/5/2024 إلى الأحد 26/5/2024 موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية الصف الثاني عشر، ويوم السبت 1/6/2024 إلى الثلاثاء 25/6/2024 الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلة التعليم الأساسي وطلبة المرحلة الثانوية الصف الحادي عشر، ويوم الأربعاء 26/6/2024 بدء العطلة الصيفية للطلبة.

ويكون يوم الأحد 30/6/2024 موعد الانتهاء من إعداد النتائج والشهادات المدرسية، ويكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي 217 يومًا.