صيفت.. طقس معتدل اليوم الخميس، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

عمان – تنخفض اليوم الخميس، درجات الحرارة قليلاً لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غد الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء مشمسة ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ السبت، ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتعاود درجات الحرارة انخفاضها الأحد؛ لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 34 – 19، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 25، وفي البحر الميت 36 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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