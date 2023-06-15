استشهاد الشاب خليل الأنيس، فجر اليوم الخميس، لدى اقتحام قوات العدو نابلس لتفجير شقة الأسير أسامة الطويل/ فيديو
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صيفت.. طقس معتدل اليوم الخميس، وارتفاع الحرارة غدا وبعده
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