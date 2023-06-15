استشهاد الشاب خليل الأنيس، فجر اليوم الخميس، لدى اقتحام قوات العدو نابلس لتفجير شقة الأسير أسامة الطويل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:39
سلب 2000 دينار من محل صرافة في منطقة البيادر بعمان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني