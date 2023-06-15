سلب 2000 دينار من محل صرافة في منطقة البيادر بعمان

عمان – كشف مصدر امني عن اقدام شخص مجهول مساء امس الاربعاء ، على الدخول لاحد محال الصرافة في منطقة البيادر جنوبي العاصمة عمان وسلب مبلغ الفي دينار تحت التهديد

وقال المصدر ان الجاني قد فر من الموقع، حيث تحركت الاجهزة الامنية للمكان وباشرت التحقيقات