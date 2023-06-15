القبض على مروجين وتجار مخدرات بالرصيفة وعوجان والبادية الجنوبية

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، اليوم الخميس، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبناء على المعلومات التي جُمعت حول عدد من الأشخاص ممن يقومون بنشاطات جرمية مرتبطة بالاتجار وبترويج المخدرات في مناطق لواء الرصيفة وعوجان في محافظة الزرقاء فقد نفذوا حملة أمنية موسعة ضمن تلك المناطق.

وأكّد أن الحملة أفضت إلى إلقاء القبض على سبعة تجار ومروجين للمخدرات بعد مداهمة أماكنهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وفي ذات السياق، داهمت قوة أمنية مطلوباً مصنفاً بالخطر وبحقه 13 طلباً أمنيا بقضايا المخدرات بعد معلومات وردت إدارة مكافحة المخدرات حول مكان تواجده في إحدى مناطق البادية الجنوبية، إذ ألقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه.