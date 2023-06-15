سلاف فواخرجي تكشف أسباب غيابها عن الدراما المصرية/ فيديو

يتساءل الكثيرون من جمهور ومتابعي الفنانة السورية الجميلة، سلاف فواخرجي عن سبب غيابها عن الشاشة والدرما المصرية منذ فترة بعيدة، سواء بالسينما أو التلفزيون.

وقد خرجت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لتجيب الجمهور عن تلك التساؤلات معلنةً عن رغبتها الشديدة في العودة إلى الشاشات والدراما المصرية كاشفة لهم سبب غيابها عنها.

وقالت سلاف فواخرجي في تصريح صحفي لموقع (ET) بالعربي: “متشوقة بس بستنى الوقت المناسب.. مش عايزة رجعتي بعد إنقطاع تكون عادية”.

وأضافت سلاف فواخرجي: “الله أكرمني بمحبة المصريين فلازم أحترم المحبة دي ولما أرجع.. أرجع بحاجة تليق بيهم”.

وتنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها السوري بعنوان (مال القبان) بالموسم الدرامي لرمضان 2024 بعد أن كان المقرر عرضه في رمضان 2023.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنية كان الجزء الثاني من مسلسل (الكندوش) والذي عُرض في الموسم الرمضاني لعام 2022.