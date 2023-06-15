"الضغط الغربي لن يؤثر على دعم الجزائر لروسيا".. بوتين وتبون يوقعان "إعلان الشراكة العميقة"، واتفاقية التعاون الفضائي
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استطلاع: 80 في المئة من الفلسطينيين يطالبون باستقالة عباس، و71 في المئة يؤيدون تشكيل مجموعات فدائية مسلحة
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