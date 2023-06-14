وزارة الصحة: 9500 وفاة سنوياً بسبب التدخين في الأردن

صرح مدير التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، غيث عويس، إن عدد الوفيات بسبب التدخين يصل إلى قرابة 9500 وفاة سنويا في الأردن.

وأضاف عويس، خلال حديثه لبرنامج “جلسة علنية”، أن 66% من الرجال في الأردن مدخنون، مضيفا أن نسب التدخين لدى الأطفال من 13 – 15 سنة 25%، حسب آخر إحصاء.

وبين أن نسب تدخين السجائر الإلكترونية للرجال تبلغ 16 % والنساء 3 %.

وأشار إلى أن التدخين يكلف الأردن اقتصاديا قرابة مليار و600 مليون دينار، لافتا إلى أن الأردن من أوائل الدول في العالم بالتدخين.

وأوضح أن نسب التدخين في الأردن للرجال والنساء قرابة 42 %، مشيرا إلى أن التدخين وباء في الأردن.

أمينة سر جمعية “لا للتدخين”، لاريسا الور قالت، إن التشريعات في الأردن غير كافية لضبط أنواع التبغ، لافتة إلى أنه لا توجد جدية من الدولة لمحاربة التدخين بجميع أشكاله.

وبينت الور أن تعريض الطفل للتدخين السلبي يغيّر كيمياء الدماغ، موضحة أن البيئة في الأردن داعمة لتدخين الأطفال.