ما لم يرتكبه مرسي الأخواني إقترفه السيسي الأمريكاني.. شطب أسم "ناصر" من مسمى “الأكاديمية العسكرية العليا”
أهم العناوين
جرينتش+2 09:55
يا للعار.. إسرائيل باعت دول “اتفاق إبراهام” العربية أسلحة بما يزيد عن 3 مليار دولار، وما يساوي ربع صادراتها العسكرية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني