يا للعار.. إسرائيل باعت دول “اتفاق إبراهام” العربية أسلحة بما يزيد عن 3 مليار دولار، وما يساوي ربع صادراتها العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن بيعها أسلحة دفاعية بقيمة تخطت الـ 12.5 مليار دولار في العام 2022.

وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، أن صادرات إسرائيل الدفاعية في العام 2022، قد تخطت الـ 12.5 مليار دولار في 2022، أغلبها طائرات دون طيار أو طائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد.

وأوضحت القناة أن إسرائيل باعت الدول العربية التي وقعت اتفاق إبراهام أسلحة دفاعية بما يزيد عن 3 مليار دولار، خاصة بيع طائرات دون طيار وطائرات مسيرة أو مركبات يتم تشغيلها عن بعد، محققة رقما قياسيا في مبيعات الأسلحة، مقارنة بالسنوات الماضية.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد تلقى تقريرا من الوزارة يفيد بأن صادرات الأسلحة الدفاعية لبلاده حققت رقما قياسيا خلال العام الماضي 2022، بما يزيد عن 12.5 مليار دولار.

وأشار تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن ربع الصادرات الإسرائيلية الدفاعية خلال العام الماضي تركزت في طائرات دون طيار وطائرات مسيرة فقط.

ولفت التقرير إلى أن عدم الاستقرار العالمي قد يزيد بدوره من الطلب على الأسلحة الإسرائيلية، خاصة الدفاعية منها.

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

وفي التفاصيل، أكد مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، أن صادرات الدولة العبرية العسكرية بلغت في العام 2022 أعلى مستوى لها على الإطلاق مع 12,5 مليار دولار، فيما ذهب ربع المبيعات إلى دول عربية وقعت معها مؤخرًا اتفاقات تطبيع.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية المشرفة على صادرات “الصناعات الدفاعية” وتمنح الموافقات عليها، “إن واحدة من كل أربع صفقات تعلقت بأنظمة الطائرات المسيرة بينما شكلت “الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي” 19 في المئة من مجمل الصادرات”.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الصادرات تضاعفت خلال السنوات التسع الماضية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بمناطق التصدير وجود قفزة نوعية في الصادرات إلى الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات تطبيع.

وبلغة الأرقام فقد بلغت عائدات الصادرات 853 مليون دولار إلى هذه الدول في العام 2021، مقابل 2,96 مليار دولار في العام 2022، لترتفع من 9 إلى 24 في المئة من إجمالي هذه الصادرات.

وقعت إسرائيل منذ العام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب بوساطة أميركية.

ولم تقدم وزارة الدفاع الإسرائيلية مزيداً من التفاصيل.

وقال المدير العام للوزارة إيال زامير في بيان، “يزيد عدم الاستقرار العالمي من الطلب على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والطائرات المسيرة والصواريخ، نعمل باستمرار للحفاظ على قدراتنا وتعزيزها”.

שיא כל הזמנים: הסכום האדיר שהכניס היקף היצוא הביטחוני של מדינת ישראל ב-2022 כל המספרים >>> https://t.co/aGq0GFqPCL צילום: נבו לוין pic.twitter.com/EFDD7tYNQJ — עכשיו 14 (@Now14Israel) June 14, 2023