طقس معتدل اليوم الاربعاء وغدا، وارتفاع الحرارة الجمعة

عمان – يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أقل من المعدلات الاعتيادية بقليل مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة .

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض طفيف على الحرارة، لتسود أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار سيما في مناطق البادية.

وبعد غد الجمعة، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر خاصة في شرق المملكة وتكون مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، غرب عمان 27 – 16، المرتفعات الشمالية 26 – 13، مرتفعات الشراة 25 – 15، مناطق البادية 34 – 18، مناطق السهول 30 – 17، الأغوار الشمالية 36 – 22، الأغوار الجنوبية 38 – 24، البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 39 – 25 درجة مئوية.

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