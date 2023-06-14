تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطالبة الجامعية المصرية نيرة أشرف

القاهرة – نفذت السلطات المصرية المختصة حكم الإعدام بحق الشاب، محمد عادل، الذي أدين بقتل الطالبة الجامعية، نيرة أشرف، على مرأى من الناس أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، الأربعاء.

وأوضحت صحيفة “المصري اليوم” أن مصلحة الحماية المجتمعية كشفت عن تنفيذ الحكم بحق عادل، صباح اليوم الأربعاء، في سجن جمصة، بحضور ممثل النيابة العامة ورجل دين، عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكد خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، تنفيذ حكم الإعدام، وقال للصحيفة إنه تم نقل جثمانه لمستشفى المنصورة الدولي، وذلك تمهيدا لتسليمه إلى عائلته.

وذكر أن مكتب النائب العام سوف يصدر بيانا عن تفاصيل تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة النقض قد رفضت في 9 فبراير طعن محمد عادل، على حكم إعدامه، وقررت تأييد الحكم.

وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، “حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها”.

وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث”، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وفي سياق متصل، قال والد نيرة أشرف بعد تنفيذ حكم الإعدام: “ابنتي سترتاح في تربتها.. عاد حقها وستكون مرتاحة في مكانها الآن.. الحمد لله”.

وأضاف: “ابنتي لن تعود مرة أخرى.. وأنا لست سعيدا لكن هذا عدل الله، لأن ابنتي أخذت حقها، وهي الآن مرتاحة في تربتها”.