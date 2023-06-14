المطربة ميرفا قمر تُحيي أغاني الزمن الجميل بتوزيع عصري جديد

أعلنت الفنانة اللبنانية الجميلة، ميرفا قمر عن اطلاقها قريبا حزمة من أغنيات الزمن الجميل بتوزيع جديد عصري، دون أن يقتل جماليات الأغنية الأصلية ولا يشوه إبداعات العمالقة، بل يعيدها إلى الوهج من جديد.

الفنانة ميرفا قمر، التي تتسلح بصوتها العذب ودراستها الأكاديمية للموسيقى، أشارت إلى أنها ستقوم بتقديم هذه الأغنيات على مسرح “دبي أوبرا” في مارس المقبل 2024 في حفل جماهيري تقدم فيه أيضا بعض أغنياتها القديمة والجديدة.

وقالت ميرفا: الأغنية الأولى التي سأطلقها هي “آمنت بالله” للفنانة اللبنانية “لور دكاش” (1917-2005) التي عاشت فترة من عمرها في القاهرة، وهي من كلمات الشاعر التونسي مصطفى خريف، وألحان اللبناني إلياس نعمة الله شلالا المعروف باسم “فريد غصن”.

اما الأغنية الثانية فهي “ليه يا بنفسج” للمطرب المصري العريق، صالح عبدالحي، وهي من كلمات الشاعر بيرم التونسي، وألحان رياض السنباطي عام 1930، بينما الأغنية الثالثة للفنانة السورية المبدعة، فايزة أحمد، وهي “يا تمر حنة” من كلمات الشاعر المصري خليل البنداري، وألحان محمد الموجي عام 1957.

واضافت الفنانة ميرفا قمر: “كذلك سأقوم بإعادة توزيع وغناء أغنية “من حبي فيك يا جاري” للفنانة الراحلة حورية حسن، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، أما الأغنية الخامسة فهي “يا حلو صبّح” للفنان الراحل محمد قنديل الذي غناها في فيلم “شاطيء الأسرار” عام 1958، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي”.

يذكر أن الفنانة ميرفا قمر كانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 باطلاق أغنيتها “مية ضربة” ثم “شنشلا” عام 2015 و”مثلك ما حدا” عام 2017 ثم أطلقت أغنية “يا صباح الفل” العام 2020.