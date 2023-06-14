الجيش التركي يعلن قتل 53 مسلحاً كردياً في شمال سوريا

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن الجيش التركي “حيد” 53 مسلحا كرديا في شمال سوريا، مستعينا بالمدفعية وطائرات مسيرة في هجمات انتقامية عقب هجوم على موقع للشرطة في الجانب التركي من الحدود في مطلع الأسبوع.

وعادة ما تستخدم الوزارة لفظة “تحييد” لوصف وقوع قتلى ومصابين. واستهدفت الهجمات الأحدث مخابئ لمسلحين في منطقتي منبج وتل رفعت بسوريا.

وشنت تركيا في وقت سابق غارات عسكرية في سوريا على الفصائل المسلحة لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو حزب تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وتحالفت الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي في طليعتها وحدات حماية الشعب، في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، مما تسبب في خلاف كبير مع تركيا.

وأعلن حزب العمال الكردستاني التمرد على الدولة التركية في 1984، متركزا إلى حد كبير في جنوب شرق البلاد الكردي بشكل رئيسي. وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية اعلانها تحييد 41 إرهابيا من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” بعد رصدهم في منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مكافحة التنظيمات الإرهابية ما زالت مستمرة بكل حزم.

وأضاف البيان أن المسيرات التركية ساهمت في العملية التي بدأت بعد اعتداء الإرهابيين قبل أيام على منطقة أونجو بينار الحدودية بولاية كيليس جنوبي البلاد.

وأشار إلى أن القوات التركية استخدمت الذخائر المصنعة محليا في ضرب أوكار الإرهابيين.

ولفت إلى أن عدد المحيدين في شمال سوريا منذ نهاية الأسبوع الفائت، ارتفع إلى 53 إرهابيا.

والأحد الفائت، استهدف إرهابيو “واي بي جي” بـ 5 صواريخ أطلقوها من شمال سوريا، منطقة حدودية في ولاية كيليس.

وقال مراسل الأناضول إن الصواريخ التي أطلقها إرهابيو التنظيم (ذارع “بي كي كي” في سوريا) سقطت على أرض خالية في معبر “أونجو بينار” التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.