ما لم يرتكبه مرسي الأخواني إقترفه السيسي الأمريكاني.. شطب أسم "ناصر" من مسمى “الأكاديمية العسكرية العليا”
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جرينتش+2 11:29
أنطلاق أولى قوافل الحج الأردنية اليوم الأربعاء
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