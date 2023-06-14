أنطلاق أولى قوافل الحج الأردنية اليوم الأربعاء

تنطلق، اليوم الأربعاء، أولى قوافل الحجاج لموسم الحج الحالي، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الشيخ محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة، عبر شاشة التلفزيون الأردني، إن الوزارة ستقيم حفل وداع رسميا بمدينة الحجاج في لواء الجيزة.

وأضاف الخلايلة، أن عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام 8 آلاف حاج وحاجة، 2775 حاجا وحاجة اختاروا الحج جواً، بينما اختار 4162 حاجا وحاجة الحج براً ضمن 150 حافلة “Vip” و15 حافلة أوروبية ذات منشأ أوروبي.

وبين الخلايلة، أن 1042 حاجا وحاجة اختاروا الحج ضمن فئة (Vip) و5799 حاجا وحاجة اختاروا الحج ضمن الفئة العادية، مؤكداً على أن مساكن الحجاج تبعد ما بين 1500-2000 متر في الحد الأقصى عن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكشف الخلايلة أن قرابة 1700 حاج وحاجة ضمن مواليد عام 1946 فما دون، مشيراً إلى أن موسم الحج الحالي ليس سهلاً ويتطلب التعاون من الجميع لإنجاحه.

كما أشار الخلايلة، إلى أن الوزارة قدّمت كافة التسهيلات لحجاج فلسطينيي 1948 الذي يقدّر عددهم 4500 حاج وحاجة وهم مسؤولية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مبيناً أن جميع حجاج فلسطينيي 1948 اختاروا الحج ضمن فئة “Vip .

وأعلنت دائرة الحج والعمرة التابعة للوزارة عن استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لموسم الحج لهذا العام.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، إن جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الموسم الماضي تمت دراستها ومعالجتها، ومتابعة الملاحظات والمقترحات التي وصلتها من الكوادر المرافقة لبعثة الحج الأردنية وشركات الحج والحجاج الأردنيين للموسم الماضي وتم الأخذ بها بعناية دقيقة.

وأضاف البيان أن الدائرة عملت على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التي ستقدم للحجاج الأردنيين من حيث المسكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاعر عرفات ومنى.

وأشارت إلى أنه تم تغيير مسار الحجاج لهذا الموسم من حيث مغادرة قوافل الحجاج أراضي المملكة إلى مكة المكرمة مباشرة، في حين يكون مسار العودة بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والتي سيقيم فيها الحجاج أياما معدودة ثم العودة لأرض الوطن توفيرا للجهد والمال على الحاج خلال الرحلة.

وأكدت أن الحجاج سيقيمون ولأول مرة بفنادق بمستوى 4 نجوم تبعد عن المسجد الحرام بين 1200 إلى 1500 متر، فيما تبعد الفنادق عن المسجد النبوي الشريف أقل من 400 متر.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم تقديم خدمات الطعام والشراب للحجاج الأردنيين طيلة فترة تواجدهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى تقديم الخدمة ذاتها للحجاج في مشاعر عرفات ومنى، وهي عبارة عن وجبتي طعام يوميا ومشروبات باردة وساخنة، بحيث يخفف على الحجاج الجهد الجسدي والمادي وتمكينهم من التفرغ للعبادة.

وأوضحت الدائرة أن الحجاج سيمكثون نحو 15 يوما في رحلة الحج، ترافقهم بعثات إدارية وإرشادية وطبية وإعلامية.