ما لم يرتكبه مرسي الأخواني إقترفه السيسي الأمريكاني.. شطب أسم "ناصر" من مسمى “الأكاديمية العسكرية العليا”
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أسماء 5 أساتذة مشمولين بالترقيات في جامعة البلقاء التطبيقية
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