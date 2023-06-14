أسماء 5 أساتذة مشمولين بالترقيات في جامعة البلقاء التطبيقية

قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس في عدد من كليات الجامعة، بعد أن تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة.

وتاليا قرارات مجلس العمداء:

1- ترقية الدكتور إسحاق محمود الشعار من كلية الأعمال – تخصص الإدارة إلى رتبة أستاذ.

2- ترقية الدكتور أنس جبر رصرص من كلية العلوم – تخصص الكيمياء العضوية إلى رتبة أستاذ مشارك.

3- ترقية الدكتور أحمد عبدالله الجراح من كلية عجلون الجامعية – تخصص علم الحاسوب إلى رتبة أستاذ مشارك.

4- ترقية الدكتور عمر تيسير العبيدات من كلية الهندسة التكنولوجية – تخصص الفيزياء إلى رتبة أستاذ مشارك.

5- ترقية الدكتور إبراهيم عطا يوسف سلمان من كلية الهندسة التكنولوجية – تخصص الهندسة الكيميائية إلى رتبة أستاذ مشارك.

وقد هنّأ العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز، متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس إيجابا على جامعة البلقاء التطبيقية.