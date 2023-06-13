زفة لمصطفى كامل بعد انتخابه نقيباً للموسيقيين المصريين/ فيديو

أعلن الفنان مصطفي كامل، عن فرحته لفوزه في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، بعد تزكية زملائه من الفنانين وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك في المؤتمر المنعقد بنقابة المهن الموسيقية.

وقال الفنان مصطفى كامل خلال المؤتمر: فرحتي لا توصف، بعد تزكية الزملاء لي، ومشاهدتي لكم الرسائل التى لا تقدر بثمن، وهو ما جعل هناك مسئولية أكبر علي، خلال الفترة المقبلة.

وقد دخل الفنان مصطفي كامل في حالة بكاء، أثناء المؤتمر المنعقد، داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد نجاحه بالتزكية.

وقال : “أنا فضلت قاعد أقرأ عن كل الزملاء المرشحين، وأي شخص رفض يدخل الانتخابات قدامي أنا اتحرجت منه لدرجة إني مكنتش عاوز ادخل الانتخابات”.

وكان الفنان مصطفي كامل نق قداجتمع بالأعضاء المرشحين علي مقعد الأعضاء، داخل مكتبه بالنقابة، وقال لهم: “أقسم بالله العلي العظيم، أنا مترشح للانتخابات بدون قوائم ولا هقول لأي شخص ينتخب مين”.

وقد سادت حالة من الفرح الشديد أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد الإعلان عن فوز الفنان مصطفي كامل، برئاسة النقابة بالتزكية، ودخل عدد منهم في وصلة رقص، على أنغام الطبل البلدي.