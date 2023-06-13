رويترز: تجارة الجنس مزدهرة في دولة الإمارات (الإبراهيمية).. وشبكة نيجيرية تستدرج الأفريقيات إلى دبي

جيش الاحتلال الأميركي يعلن، مساء أمس الاثنين، عن إصابة 22 عسكرياً، جراء تعرض مروحية لـ "حادث" في شمال شرق سوريا
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