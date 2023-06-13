بدء التعيينات في الوظائف بعد صدور جدول التشكيلات آخر تموز المقبل

كشف رئيس ديوان الخدمة المدينة، سامح الناصر، أن تعيينات هذا العام يقترب عددها من العام الماضي، حيث من المنتظر أن تبلغ (8) آلاف وظيفة، مبينا أن الديوان سيبدأ بإجراءات التعيين في كافة الأجهزة الحكومية بعد صدور جدول التشكيلات للعام 2023 الحالي.

ولفت الناصر، أنه من المنتظر صدور جدول التشكيلات للعام الحالي نهاية شهر تموز المقبل، أو مطلع آب كحد أقصى، ومن ثم يباشر ديوان الخدمة المدنية تعيينات العام الحالي، مبينا أن التعيينات التي تتم حتى الآن في أجهزة الدولة المختلفة في مجملها تعيينات عام 2022 الماضي، فلم نباشر حتى الآن بتعيينات العام الحالي.

وبين أن تعيينات العام الماضي شهدت زيادة بنسبة (3ر2%) عن تعيينات العام الذي سبقه، وذلك لغايات معالجة تعيينات العمل الاضافي، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر في تعيينات العام الحالي ستكون لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

ولفت الناصر إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الديوان بملء شواغر أجهزة الحكومة المختلفة، خلال شهر آب المقبل، وذلك بعد إقرار جدول التشكيلات للعام الحالي، مبينا أن عدد إحداثات الوظائف الشاغرة على جدول التشكيلات للعام الحالي من المتوقع أن تتجاوز الـ (8) آلاف وظيفة.