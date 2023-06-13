باعتراف قيادتهم.. هذا هو الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر !!

القدس المحتلة – ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم”، مساء امس الاثنين، أن “اثنان من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تنكرا على هيئة أشخاص عاديين، وتمكنا من الدخول بدون تصريح لقاعدة تدريب للواء “الناحال” العسكرية الإسرائيلية.

وقد وصفت الصحيفة ما حدث بـ”الفشل الأمني الفادح”، مؤكدة أنه قد تمت سرقة سيارتَيْ جيب من نوع “رانجلر” و4 أسلحة من القاعدة العسكرية على يد الضباط المتنكرين.

وبينت الصحيفة، أن ذلك يأتي في إطار اختبار من الضباط أجرى لفحص تأمين القاعدة العسكرية.

وعليه.. فهذا هو حال الجيش الذي لا يُقهر !!!!!