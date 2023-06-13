استشهاد الشاب فارس حشاش، اليوم الثلاثاء، واصابة 9 آخرين، جراء اقتحام قوات العدو لمخيم بلاطة شرق نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد الشاب فارس عبد المنعم حشاش (19 عاماً)، اليوم الثلاثاء، وأصيب عدد من المواطنين، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن 8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وإصابة واحدة شظية بالرأس.

فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى طفل مصاب بالقدم داخل منزل، وجرى إخراجه فيما بعد، ونقل للمستشفى ووصفت إصابته بالمستقرة.

وكانت قد تسللت قوة خاصة للمخيم وحاصرت منزلًا، طالبت أحد الشبان داخله بتسليم نفسه، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

ووصلت تعزيزات عسكرية للمخيم، وسط سماع دوي انفجارات فيما يبدو ناجمة عن إطلاق صواريخ تجاه المنزل المحاصر.

وفي التفاصيل، استشهد شاب وأصيب 8 آخرون، ظهر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي إثر اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس ومحاصرتها لمنزل بداخله.

وأفادت مصادر رسمية فلسطينية بارتقاء الشاب فارس حشاش من مخيم بلاطة شرق نابلس، بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال الذين اقتحموا المخيم.

من جهته أكد الهلال الأحمر، أن طواقمه نقلت إصابة خطرة في الفخذ (استشهد لاحقا)، إلى مستشفى رفيديا، إضافة لإصابة 8 آخرين.

وفي الأثناء، أكدت مصادر محلية بأن مقاومين يشتبكون مع قوات الاحتلال في المخيم، وسط تفجير عبوات ناسفة.

وقالت مصادر محلية بأن الاحتلال فشل في اعتقال المطارد المطلوب أو اغتياله.

واضافت مصادر إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم بلاطة من حاجزي “حوارة” “وبيت فوريك” إلى المنطقة الجنوبية في المخيم، تزامنًا مع سماع أصوات طلقات نارية وانفجارات في المكان.

وأفادت المصادر، أن جيش الاحتلال قصف المنزل المحاصر بصواريخ موجهة مرتين، بعد أن رفض الشاب المحاصر تسليم نفسه وبادر بإطلاق النار والاشتباك مع القوات الخاصة الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى انتشار قناصة جيش الاحتلال على عدد من البنايات السكنية المحيطة بالمنزل والمنطقة الجنوبية في مخيم بلاطة، وسط مناشدة مساجد المخيم المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات قرب مخيم بلاطة مع جيش الاحتلال، الذي يفرض حصارًا مطبقًا على المخيم لا سيما المنطقة الجنوبية، أسفرت عن إصابة واحدة.

وأشارت مصادر إلى أن جيش الاحتلال استهدف مركبات الإسعاف الفلسطينية بإطلاق النار، لمنعها من الوصول إلى الإصابات أو مكان المواجهات.

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تغطية صحفية: "سماع دوي انفجار كبير في مخيم بلاطة، وتصاعد سحب الدخان من المنزل". pic.twitter.com/qhs39IqTyW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 13, 2023