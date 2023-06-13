إعلان حالة الطوارئ في الكرك ومادبا والبلقاء بسب الظروف الجوية، وعاصفة غبارية تجتاح العقبة وتشلّ الملاحة في خليجها
أهم العناوين
جرينتش+2 05:58
استشهاد الشاب فارس حشاش، اليوم الثلاثاء، واصابة 9 آخرين، جراء اقتحام قوات العدو لمخيم بلاطة شرق نابلس/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني