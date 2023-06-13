إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم الثلاثاء

يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء الساعة 10:00 صباحا، لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2023.

وبدأت فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2023، في 23 أيار الماضي، وتقدّم للامتحانات نحو 5966 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 89 تخصصا.

وتقدّم للورقة الأولى نحو 4709 طلاب، وللورقة الثانية 4796 طالبا وطالبة، وللورقة الثالثة 5292 طالبا وطالبة.

وقال العجلوني إن الامتحانات النظرية جاءت محوسبة بالكامل؛ حيث جرى اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في المحافظات.

وأضاف العجلوني أن مراكز الامتحان جميعها خضعت للمراقبة الإلكترونية من قبل غرفة العمليات في وحدة التقييم والامتحانات العامة، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 400 موظف من العاملين في الجامعة والكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.