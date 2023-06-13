إعلان نتائج الشامل للدورة الربيعية اليوم الثلاثاء

جيش الاحتلال الأميركي يعلن، مساء أمس الاثنين، عن إصابة 22 عسكرياً، جراء تعرض مروحية لـ "حادث" في شمال شرق سوريا
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