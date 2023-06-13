إعلان حالة الطوارئ في الكرك ومادبا والبلقاء بسب الظروف الجوية، وعاصفة غبارية تجتاح العقبة وتشلّ الملاحة في خليجها

العقبة – تشهد مدينة العقبة الآن عاصفة غبارية وفق مقطع فيديو مصور نشرته الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ال خطاب، إن نسبة الغبار في الجو ستزداد تدريجيا، وسينخفض مدى الرؤية في العديد من المناطق المملكة وتنعدم في بعض المناطق خاصة الصحراوية والبادية.

وأوضح خلال حديثه لوكالة (بترا)، أن الأجواء ستتحول تدريجيا في الليل إلى مغبرة في العديد من مناطق المملكة، حيث ينخفض مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح، وتنعدم أحيانا في بعض المناطق، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خلال ساعات الليل في المناطق الشرقية.

وقال إنه خلال فترات المساء والليل ستهطل زخات مطرية على شكل أمطار طينية في بعض المناطق وستنتهي غدًا، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات لزخات للبرد بأحجام كبيرة.

وقد أوقفت الهيئة البحرية الأردنية، حركة الملاحة في خليج العقبة (بواخر وقوارب زجاجية).

وبحسب ما نقله اثير الأمن، فإن الإيقاف جاء بسبب الحالة الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح ٣٠ عقدة شمالي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ المتوسطة في محافظات الكرك ومادبا والبلقاء، بسبب عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.

وأوعز الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور نضال العدوان، لرئيس غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة بإعلان حالة الطوارئ المتوسطة في غرف الطوارئ التابعة لبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في محافظات الكرك ومادبا والبلقاء، بدءاً من عصر اليوم وحتى الساعة 11 ليلا.

ودعا العدوان البلديات ومجالس الخدمات في المحافظات إلى فتح غرف الطوارئ والاستعداد لحدوث أي طارئ أثناء فترة تأثير الحالة الجوية، مع ضرورة إجراء جولات تفقدية للعبارات والأودية وقنوات تصريف المياه للتأكد من جاهزيتها.

كما طلب غرف الطوارئ الالتزام بإرسال التقارير الدورية إلى نظام الطوارئ (منصة شهاب) الخاص بوزارة الإدارة المحلية كل ساعة وتسجيل الحوادث فور وقوعها أو ورود معلومات عنها أولاً بأول.

وكانت قد حذرت الأرصاد منذ صباح اليوم من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن أخذ التدابير الوقائية المناسبة خاصة لمرضى التحسس و الجهاز التنفسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=942120163692669