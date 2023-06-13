أجواء معتدلة صباح اليوم الثلاثاء، وعدم استقرار جوي مساءً

عمان – تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر لفترات محدودة خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة بما فيها البحر الميت قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات العصر مع هبات قوية أحيانا، ما يؤدي الى إثارة الغبار، لاسيما في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار، خصوصا في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار ،في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار، لا سيما في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 18 وفي المرتفعات الشمالية 26 – 15، وفي مرتفعات الشراة 25 – 16، وفي مناطق البادية 33 – 21، وفي مناطق السهول 29 – 20، وفي الأغوار الشمالية 36 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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