مقدمات حرب أهلية.. "نيويورك تايمز" تحذر من مخاطر استخدام أنصار ترامب المدججين بالسلاح لغة العنف والتهديد بالإنتقام
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جرينتش+2 04:37
وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “المتصابي” سيلفيو برلسكوني
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