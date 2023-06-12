وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق “المتصابي” سيلفيو برلسكوني

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مستشفى في ميلانو، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 87 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” أن آخر دخول إلى المستشفى لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني قبل وفاته كان مرتبطًا بسرطان الدم النخاعي المزمن.

وقد عاد السياسي إلى المستشفى مرة أخرى بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من خروجه من المستشفى.

وبحسب الصحفيين، فقد وصل أقارب برلسكوني إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، صباح اليوم.

وأكدت وسائل الإعلام أن السناتور البالغ من العمر 86 عامًا قد تم إدخاله إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس، أو بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتقارير أخرى .

ومع ذلك، أفاد أطباء برلسكوني، في وقت لاحق لأول مرة، أن سبب دخوله المستشفى كان عدوى رئوية تطورت على خلفية سرطان الدم المزمن.

ولد برلسكوني في 29 سبتمبر/أيلول 1936، في ميلانو. وتخرج من كلية الحقوق في جامعة ميلانو. وقبل انضمامه إلى ميدان السياسة كان يعمل كرجل أعمال.