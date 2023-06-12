طقس معتدل اليوم الاثنين، وحالة عدم استقرار ضعيفة مساء الغد

عمان – تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الأجواء الى مغبرة في اغلب المناطق، مع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة، ولاسيما في المناطق الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، يوم الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 23، وفي البحر الميت 37 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.

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