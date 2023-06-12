ادارة الترخيص: تخفيض رسوم المركبات ذات المحركات الكبيرة قريباً

أوضح مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العقيد عمر القرعان، الهدف من إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023.

وقال القرعان، في تصريح له اليوم الإثنين، إنه بموجب النظام المعدل، سيتم تخفيض رسوم ترخيص المركبات ذات المحرك 3 آلاف “سي سي”، بنحو 150 دينارا، موديل 1999 ولغاية 2005.

كما سيتم تخفيض رسوم ترخيص المركبات ذات المحرك 4 آلاف “سي سي”، بنحو 200 دينار، وفق القرعان.

ويأتي ذلك لغايات تشجيع المواطنين على ترخيص مركباتهم ذوات المحركات فوق 3 آلاف “سي سي”.

وأمس الأحد؛ قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات توحيد شرائح الرُّسوم وتحقيق المساواة بين جميع مالكي سيَّارات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتأجير من نفس النَّوع وسِعة المحرِّك.