وفاة شخص وإصابة آخرين إثر مشاجرة في محافظة إربد

توفي شخص وأصيب آخرون، خلال مشاجرة في منطقة كريمة في محافظة إربد، وفقا لمديرية الأمن العام.

وقالت المديرية، اليوم الأحد، إنّ بلاغا ورد إلى مديرية شرطة غرب إربد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة بإربد، حيث توجهت قوة أمنية على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة.

وأضافت، أنه ألقى القبض على أطراف المشاجرة، كما ألقي القبض على شخص دهس مجموعة من الأشخاص، مما أدى إلى وفاة أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص.

وأشارت، إلى أنه قد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني وإسعافهم لتلقي العلاج، فيما تم إخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي. وبوشرت التحقيقات.