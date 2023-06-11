هكذا شارك عميد الادب العربي طه حسين في تمثيل فيلم سينمائي

كان فيلم “ظهور الاسلام” هو أول فيلم ديني يتحدث عن تاريخ الإسلام ومراحل انتشاره في الجزيرة العربية بالإضافة إلى حياة جزيرة العرب قبل الإسلام وكيف كانت عبادة الأصنام فى الماضي، بالإضافة إلى انتشار الجهل والفساد قبل الإسلام .

وفيلم “ظهور الإسلام” مأخوذ عن قصة عميد الادب العربي، الدكتور طه حسين “الوعد الحق” الذي يتناول فيه كيفيه بداية الرسالة المحمدية التي تدعو إلى عبادة الله وحده، وكيف كان يتعرض المسلمون للتعذيب وما تكبده المسلمون الأوائل نظرا لإيمانهم برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد اختارت الشركة المنتجة شهر رمضان المعظم لبدء حملة دعاية ضخمة للفيلم وذلك عام 1952 مما ساعد على نجاح الفيلم نجاحا ساحقا، بالإضافة إلى اشتراك عدد كبير من الفنانين الكبار مثل عماد حمدي ،وعباس فارس، وتوفيق الدقن، وسراج منير وغيرهم.

وقد اشترك الدكتور طه حسين في أداء دور في الفيلم من خلال ظهوره في بداية الفيلم في لقطة طويلة تتعدى الثلاث دقائق ، حيث جلس الدكتور طه حسين امام الكاميرا ليقدم قصة الفيلم بأسلوبه المتميز مشيدا بنواحي الجمال فيه ، وبدأت بعدها أحداث الفيلم.

بذالك يعتبر هذا الفيلم هو أول عمل في تاريخ مصر يشترك فيه وزير بالتمثيل في عمل سينمائي، حيث تولى طه حسين وزارة المعارف (التربية والتعليم حاليا) عام 1950 وظل في هذا المنصب لمدة عامين، وفقا لما نشرته جريدة أخبار اليوم فى 31 مايو 1953

وعقب عرض الفيلم في السينما نشأ نزاع بين الدكتور طه حسين كاتب الفيلم وإبراهيم عز الدين بصفته مخرج ومنتج الفيلم، مما أدى في النهاية الى اللجوء للقضاء.

وكان ظهور الدكتور طه حسين هو احد أركان الدعاية المتفق عليها لرواج الفيلم، وقد رأى طه حسين بعد النجاح الساحق للفيلم ان يكون له نصيب اكبر في الأرباح ، لكن المنتج قام بالرفض استنادا لما تم الاتفاق سابقا قبل بدء العمل، ولهذا فقد تم الاختلاف بين الكاتب والمنتج ووصل إلى ساحة القضاء.

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