مؤسسة الغذاء والدواء تنفذ إجراءات رقابية مشددة على الشاورما

باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية على منشآت الشاورما خلال فترة الصيف، متضمنة جملة من الإجراءات التوعوية والرقابية والتفتيشية النوعية لتعزيز أنظمة مراقبة وتتبع المواد الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وبين مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الإجراءات الرقابية المشددة تشمل تكثيف المسح والكشف الميداني لجميع المنشآت الغذائية التي تختص بتداول الوجبات السريعة وأهمها قطاع الشاورما، وكذلك تكثيف الكشف على مصادر الدجاج المستخدم في إعدادها والتأكد من مطابقة مصادرها للمصدر الوارد في التعهد المقدم من قبل أصحاب العلاقة وتكثيف الكشف على مراكز التسحيب وتتبع آليات عملها وإعداد تقارير مفصلة عن واقع الحال.

وأشار إلى أن المؤسسة استحدثت فحصا سريعا وفوريا في الميدان لبروتين الألبومين للتحري عن استخدام البيض أو بودرة البيض محظورة الاستخدام في مادة المثومة المقدمة مع وجبات الشاورما.

وأضاف أن الخطة ستعتمد كذلك على تكثيف وزيادة سحب العينات من وجبات الشاورما الجاهزة لغايات فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري وإعطاء العينات أولوية الفحص والتحري عن بكتيريا السالمونيلا من خلال جمع العينات وفحصها مخبريا خلال 24 ساعة.

ولفت إلى أن المؤسسة أعدت قاعدة بيانات موحدة لقطاع الشاورما بالمملكة، حيث عممت على مختلف منشآت الشاورما بتعبئة نموذج خاص يحدد معلومات نوع التصريح ومصدر الدجاج المستخدم بأعداد الشاورما، موضحا أن الخطة تستهدف عقد ورشات ودورات توعوية لمتلقي الخدمة والقائمين على قطاع الشاورما في محافظة العاصمة حول نظام التوزين.

وأوضح مهيدات أن الخطة تأتي استمرارا لجهود المؤسسة الرقابية الدورية وجهودها في العمل على تطوير ودعم الإجراءات الرقابية بهذا الخصوص ورفع كفاءة الرقابة لا سيما مع فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على سلامة وصلاحية الوجبات السريعة للاستهلاك، خصوصا في ظل ما تشهده هذه الفترة من إقبال المواطنين المتزايد على شراء الوجبات السريعة ومنها الشاورما.

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