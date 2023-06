فساد النخبة الأمريكية الحاكمة.. ترامب المطلوب للمحكمة بـ37 تهمة يفضح تستر الـ “إف بي آي” على رشاوي بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه لائحة اتهام له، في ‏نفس اليوم الذي تم الكشف فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أخفى دليلا على أن خلفه، جو ‏بايدن، تلقى رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا.‏

وأضاف ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له منذ صدور لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، واستدعائه للمثول للمحاكمة، يوم الثلاثاء المقبل: “لم أقرأ أي شيء عن فضيحة بايدن، كان من الممكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ”.

كما شن الرئيس الأمريكي السابق في خطابه، هجوما على وزارة العدل، واتهم المدعين بشن حملة ذات دوافع سياسية، بغرض إبعاده عن البيت الأبيض.

وزعم ترامب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية من أجل تقويض الحملة الرئاسية لمنافسه السياسي الرئيسي، وكذلك لتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية بشأن نجل بايدن.

وقال ترامب: “إن لائحة الاتهام السخيفة التي لا أساس لها من قبل وزارة العدل الظالمة والمسلحة في إدارة بايدن، ستسقط مثلها مثل أفظع انتهاكات السلطة في تاريخ بلدنا”.

وتؤكد “العدل الأمريكية” أن كافة قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، فيما شدد بايدن على أنه لن يتدخل في تحقيق ترامب.

وقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد يوم واحد من كشف المدعين عن لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة ضده، والتي تشمل مزاعم بأنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

يشار إلى أن ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام المقبل 2024، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.

ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، التي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

"It's no coincidence they indicted me the VERY SAME DAY it was revealed that the FBI hid explosive evidence that Joe Biden took a $5 million illegal bribe from Ukraine." pic.twitter.com/t9mmUhrpdU

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) June 11, 2023