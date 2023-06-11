انقشعت المنخفضات واعتدلت الاجواء اليوم الاحد وغدا وبعده

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء يوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الأربعاء، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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