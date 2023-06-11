في استطلاع رأي أجراه "معهد واشنطن".. الأردنيون ينفرون من إسرائيل ويرفضون التعامل معها ويقفون لجانب المقاومة
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جرينتش+2 11:24
السيسي ينافس نفسه.. تبكير الانتخابات الرئاسية المصرية لتجري قبل نهاية العام الحالي بدلاً من منتصف المقبل
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