تضارب الأنباء حول صحة أردوغان.. الرئاسة التركية تنفي ما يتردد عن قرب خضوعه لعملية جراحية ستبيّن إن كان سيواصل مهامه
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جرينتش+2 12:30
5 قتلى في انفجار مصنع للصواريخ والمتفجرات بضواحي أنقرة
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