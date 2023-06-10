5 قتلى في انفجار مصنع للصواريخ والمتفجرات بضواحي أنقرة

أفاد مراسل RT، اليوم السبت، بوقوع انفجار في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة إيلماداغ بالعاصمة التركية أنقرة أسفر عن عدة ضحايا.

بدورها أفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها البدء بالتحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار في مصنع الصواريخ في أنقرة.

وقالت أن الانفجار وقع في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، والتابع لشركة MKE التركية، منوها إلى أن التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا.

من جهته قال والي مدينة أنقرة واصب شاهين، إن “الانفجار نتج عن (تفاعلات كيميائية)، وتم الوصول إلى جميع موظفينا، ولا يوجد عمال تحت الأنقاض”.

وقد تم إرسال العديد من سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء إلى المنطقة، وفتح تحقيق لمعرفة سبب الانفجار، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأفاد تلفزيون “إن تي في” أن نوافذ المتاجر والمنازل في المناطق المحيطة تحطمت بسبب قوة الانفجار.

وقال إن أفراد الأسر هرعوا إلى المجمع للحصول على أخبار عن أحبائهم.