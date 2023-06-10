تضارب الأنباء حول صحة أردوغان.. الرئاسة التركية تنفي ما يتردد عن قرب خضوعه لعملية جراحية ستبيّن إن كان سيواصل مهامه
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
وفقا لـ “الاخبار” اللبنانية.. خلافة عباس قيد التناحر، وحسين الشيخ يعتبر طرح البرغوثي وسيلة لكبح تحرّك الرجوب والعالول ضدّه
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني