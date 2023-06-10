وفاة فتاة بحادث دهس في عمان اليوم السبت، والسائق يسلم نفسه

عمان – توفيت، اليوم السبت، فتاة بعد تعرضها لحادث دهس في منطقة طارق في العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إنّه قد تم إسعاف الفتاة إلى المستشفى ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما قام السائق بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.