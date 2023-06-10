عملية الشهيد المصري محمد صلاح تخلخل قواعد الضبط والربط لدى جيش العدو الصهيوني، وتثير نقمة الجنود على قادتهم
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وفاة فتاة بحادث دهس في عمان اليوم السبت، والسائق يسلم نفسه
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