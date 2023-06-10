وفاة فتاة بحادث دهس في عمان اليوم السبت، والسائق يسلم نفسه

عمان – توفيت، اليوم السبت، فتاة بعد تعرضها لحادث دهس في منطقة طارق في العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إنّه قد تم إسعاف الفتاة إلى المستشفى ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما قام السائق بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
اليوم – ١٤ نيسان – تفتحت أزاهير فصل الربيع عن الذكرى التاسعة والعشرين لإنطلاقة جر... إقرأ المقال
عمان – توفيت، اليوم السبت، فتاة بعد تعرضها لحادث دهس في منطقة طارق في العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، إنّه قد تم إسعاف الفتاة إلى المستشفى ولكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، فيما قام السائق بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.
كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني