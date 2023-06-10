وزارة الدفاع الروسية تعلن، اليوم السبت، عن زيادة هائلة في أعداد الراغبين بالتطوع في الجيش للدفاع عن وطنهم

أعلن نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين.

وبحسب وزارة الدفاع، فقد عقد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف لقاء حول تجنيد العسكريين في القوات الروسية بموجب عقود.

وأوضح بانكوف خلال اللقاء: “بالنسبة لدخول المواطنين مجال الخدمة التعاقدية في القوات المسلحة الروسية، فان لدينا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين”.

وأشار بانكوف إلى أنه: “خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تم قبول أكثر من 13.5 ألف شخص للحصول على عقد، وهو ما يزيد 2.1 مرة عن نفس الفترة في مايو/ أيار، و3.1 مرات أكثر من في أبريل/ نيسان 2023”.

وبحسب وزارة الدفاع: “من أجل زيادة فعالية استخدام تشكيلات المتطوعين كجزء من المجموعة المشتركة للقوات، فقد وقع وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو أمرًا يحدد إجراءات تنظيم أنشطة الخدمة للمنظمات التطوعية”.