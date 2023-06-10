عملية الشهيد المصري محمد صلاح تخلخل قواعد الضبط والربط لدى جيش العدو الصهيوني، وتثير نقمة الجنود على قادتهم
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جرينتش+2 09:35
مثلما فعلوا مع السادات.. تلميع أعلامي أمريكي هائل لأبن سلمان لتَسهُل عليه بعد ذلك عملية التطبيع مع إسرائيل
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