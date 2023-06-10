تضارب الأنباء حول صحة أردوغان.. الرئاسة التركية تنفي ما يتردد عن قرب خضوعه لعملية جراحية ستبيّن إن كان سيواصل مهامه
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رحيل المناضل المصري جورج إسحق أحد قادة حركة “كفاية”/ فيديو
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