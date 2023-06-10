أجواء مغبرة وأمطار متفرقة اليوم السبت، وانخفاض الحرارة غدا

عمان – تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا، يوم غدٍ الأحد، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتكون الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في جنوب وشرق المملكة تكون مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 35 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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