مجلس نقابة الصحفيين يحول عضوين الى المجلس التأديبي

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في جلسة عقدها مساء الخميس، برئاسة نقيب الصحفيين راكان السعايده تحويل عضوي المجلس ابراهيم قبيلات وعدنان برية الى المجلس التأديبي الأول، وذلك بتهمة مخالفتهما السلوك النقابي بتهجمهما على جلسة المجلس ومحاولة فضها بالقوة، إضافة إلى محاولة الاعتداء على النقيب.

وإذ يأسف المجلس لهذا التصرف المستغرب من عضوي المجلس، فانه يؤكد على أن هذا التصرف غير المتوقع جاء على خلفية قيام المجلس إجراء بعض التغييرات على مواقع وهو إجراء تم بأعلى درجات المسؤولية والديمقراطية.

وقدم المجلس شكوى لدى المركز الأمني المختص للسير بالإجراءات القضائية.

وعبر المجلس عن اعتذاره من كل الزميلات والزملاء عما حدث، مؤكدا أن المجلس سيستخدم أدوات العمل النقابي والقانوني لمعالجة الأمر.