مؤسّسة الفكر العربيّ تطلق “مرجع ممارسات التعليم والتعلّم الواعدة”

ضمن المرحلة الثانية من مشروع “الشراكة من أجل الإنماء التربويّ – تربية 21″، وبرعاية وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبّاس الحلبي، تطلق مؤسّسة الفكر العربيّ ومكتب اليونسكو في بيروت “مرجع ممارسات التعليم والتعلّم الواعدة”، بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2023 عند الساعة 11:00 صباحاً (بتوقيت بيروت – UTC+3).

ويمثّل المرجع أحد أبرز مخرجات مشروع “تربية 21″، متوّجاً المرحلة الثانية من التعاون البنّاء الذي قام بين مؤسّسة الفكر العربي ومنظمّة اليونسكو لأكثر من عقدٍ، بذلا خلالها جهوداً مشتركة في دعم المعلّمين وتطوير كفاءاتهم، فضلاً عن دعم الدول العربيّة في تنفيذ أجندة التعليم 2030 المتعلّقة بضمان فرص التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع.

ويضمّ المرجع 130 نموذجاً من الممارسات الرائدة والواعدة التي تمّ انتقاؤها من بين 300 مساهمة تسلّمها مكتب اليونسكو في بيروت من تربويّين في المنطقة العربيّة، وهي تشكّل خلاصات مكثّفة لتجارب أوسع مدىً خيضت على أرض الواقع، واقتضت جهوداً دؤوبة. وقد تولّى المرجع جمعها وتوزيعها على محاور مختلفة وهي: جودة التعليم والتعلّم؛ التحوّل الرقميّ في التعليم؛ التطوير المهني للمعلّمين؛ التعاون والشراكات؛ البحث التربويّ.