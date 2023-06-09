حاخام يهودي: لا حق لليهود في فلسطين، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام أن تنتهي دولة إسرائيل بشكل سلمي/ فيديو

المصدر: RT

أكد الحاخام الآرثوذكسي الحنان بيك المقيم في بريطانيا أنه لا حق لإسرائيل في فلسطين وأن الأراضي من النهر إلى البحر هي ملك للفلسطينيين وحدهم.

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وفي فيديو نشر عبر موقع “تويتر”، قال الحاخام: “الصهيونية هي تمرد على القدير (الله) الذي أرسل الشعب اليهودي في المنفى، للبقاء في المنفى، وليس للتمرد على الأمم وليس للاستيلاء على الأراضي المقدسة بالقوة”، معتبرا أن “الصهيونية هي ضد كل جانب من جوانب الإنسانية.. هم يقتلون الكثير من الفلسطينيين وبصورة مستمرة حتى يومنا هذا. حيث يقتل الفلسطينيون كل يوم من أجلا لا شيء”.

وأضاف: “إنهم ينهبون أراضيهم. يجب تصحيح هذا الخطأ”، مؤكدا “أننا لسنا مؤيدين لحل الدولتين على الإطلاق. إذا استولى شخص على منزل شخص آخر وجاء بعدها قائلا أريد السلام، أرغب في أن يكون المنزل مناصفة بيني وبينك. أي سلام هو ذلك؟”.

وشدد على أنه “أولا إذا كنت تريد السلام فأعد المنزل. الأمر ذاته ينطبق هنا من البحر إلى النهر، يجب أن يعود للفلسطينيين، ثم يمكننا أن نعيش في سلام اليهود والمسلمون وجميع الشعوب الأخرى معا.. يقول الصهاينة أنه يجب عليهم حماية اليهود من معاداة السامية. وعدم تكرار المحرقة، الحقيقة هي العكس تماما”.

وأكد أن “الصهيونية تزيد معاداة السامية في العالم اليوم، وتعرض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر”، مبينا أن “السبيل الوحيد لتحقيق السلام في العالم هو أن تنتهي دولة إسرائيل بشكل سلمي. لا أحد يريد سفك الدماء. نأمل ونصلي لله أن يكون ذلك قريبا في أيامنا. ثم يمكننا أن نعيش في فلسطين جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين”

الحاخام الآرثوذكسي الحنان بيك المقيم في #بريطانيا يؤكد بأنه لا حق لإسرائيل في #فلسطين وأن الأراضي من النهر إلى البحر هي ملك للفلسطينيين وحدهم#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/0tc25l9pIf — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) June 8, 2023